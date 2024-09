Ουκρανία: Επίθεση με drones κατά της Μόσχας και άλλων περιοχών της Ρωσίας – Αναστολή πτήσεων σε Βνούκοβο και Ντομοντέντοβο

Οι μονάδες αεράμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν τουλάχιστον επτά ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο τη Μόσχα, ενώ 59 καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή Μπριάνσκ, κοντά στην σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα, Τρίτη τοπικοί αξιωματούχοι.

«Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπάρχουν ζημιές ή τραυματισμοί στο σημείο της πτώσης των συντριμμιών», ανέφερε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν στις περιοχές Λιούμπερτσι και Ραμένσκογιε της περιοχής της Μόσχας, καθώς και στην πόλη Ποντόλσκ, ανέφερε ο Σομπιάνιν. Το Ποντόλσκ βρίσκεται περίπου 38 χιλιόμετρα νότια του Κρεμλίνου.

Τα ρωσικά κανάλια στο Telegram, SHOT και Baza, τα οποία έχουν πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας, ανέφεραν ότι οι πτήσεις στα αεροδρόμια της Μόσχας Βνούκοβο και Ντομοντέντοβο ανεστάλησαν για όσο διαρκούσαν οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών απεστάλησαν στο σημείο των συντριμμιών δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εκτόξευσε η Ουκρανία και τα οποία οι μονάδες αεράμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν πάνω από το Ντομοντέντοβο,, ανέφερε ακόμα ο Σομπιάνιν.

Οι δυνάμεις αεράμυνας του ρωσικού υπουργείου Άμυνας κατέρριψαν άλλο ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) στην αστική περιοχή Ραμένσκογιε, ανέφερε ακόμα ο Σομπιάνιν.

«Άλλο ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που πετούσε προς τη Μόσχα καταρρίφθηκε στην αστική περιοχή Ραμένσκογιε από τις δυνάμεις αεράμυνας του υπουργείου Άμυνας. Ειδικοί των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο των συντριμμιών», έγραψε ο δήμαρχος στο κανάλι του στο Telegram.

