Ουκρανία: Εκρήξεις σε πολλές περιοχές – Ήχησαν οι σειρήνες σε όλη τη χώρα

Οι σειρήνες συναγερμού της αεράμυνας ήχησαν σε όλη την ουκρανική επικράτεια τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον στρατό να προειδοποιεί εναντίον πιθανών ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων σε κεντρικούς τομείς της χώρας.

Μέσω του λογαριασμού των ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στην πλατφόρμα Telegram εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για πλήγματα σε τέσσερις περιοχές (Βίνιτσα, Κιβόροχραντ, Τσερκάσι, Ντνιπροπετρόφσκ).

Εξάλλου οι τοπικές στρατιωτικές διοικήσεις προειδοποίησαν επίσης μέσω Telegram για πλήγματα στις περιφέρειες Πολτάβα (κεντρικά) και Μικολάιφ (νότια).

⚡️Debris causes fire in Desnianskyi district in Kyiv.

The debris of Russian missiles caused a fire in a non-residential building in the Desnianskyi district of Kyiv, Kyiv City Military Administration head Serhii Popko reported on May 18.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 18, 2023