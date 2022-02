Ουκρανία: Δημοσιογράφοι παρουσιάζουν live τα δελτία ειδήσεων από τα καταφύγια στο Κίεβο – ΒΙΝΤΕΟ

Εφιαλτική η σημερινή νύχτα στο Κίεβο, που βρίσκεται υπό τον κλοιό των ρωσικών δυνάμεων. Τις τελευταίες ώρες φαίνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη μία νέα επίθεση της Μόσχας κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, καθώς πληθαίνουν οι αναφορές για ισχυρές εκρήξεις αλλά και για πυρά πυροβολικού.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, τόνισε μάλιστα ότι πέντε εκρήξεις ακούστηκαν με μικρή χρονική διαφορά, τριών έως πέντε λεπτών, κοντά σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Χιλιάδες πολίτες έσπευσαν να αποχωρήσουν από την πόλη, με όποιο μέσο είχαν στη διάθεσή τους, ενώ άλλοι κρύφτηκαν στα καταφύγια.

Σε βίντεο που αναπαράγεται στα social media, διακρίνονται οι παρουσιαστές της Ουκρανικής τηλεόρασης να μεταδίδουν live τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις, μέσα από τα καταφύγια.

Την ίδια στιγμή, οι μάχες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων μαίνονται σε όλη τη χώρα.

“we are forced to broadcast from a bunker because russia bombs our cities. we are hiding from russian rockets. we are hiding from putin and his aggression”

ukrainian journalists swap tv studios for bomb shelters in kyiv but keep reporting. the stamina ✊🏼 pic.twitter.com/nr0x9TQh6C

