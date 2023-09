Ουκρανία: Αυτομόλησε Ρώσος πιλότος ελικοπτέρου

Ένας Ρώσος πιλότος, που διαφωνούσε με την εισβολή στην Ουκρανία, αυτομόλησε στις ουκρανικές δυνάμεις, παίρνοντας μαζί του το ελικόπτερο Mi-8 του οποίου ήταν κυβερνήτης, στη διάρκεια μιας ειδικής επιχείρησης που είχε κρατηθεί μυστική, ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών.

«Ο πιλότος βρίσκεται τώρα στην Ουκρανία» ενώ τα δύο άλλα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου, που δεν γνώριζαν τις προθέσεις του, «σκοτώθηκαν μετά την προσγείωση», ανέφερε η υπηρεσία αυτή.

Το Κίεβο εξήγησε ότι προετοίμαζε «επί μήνες» αυτήν την επιχείρηση, αφού ο πιλότος, που ονομάζεται Μαξίμ Κουζμίνοφ, επικοινώνησε με τις ουκρανικές δυνάμεις και ζήτησε εγγυήσεις ασφαλείας.

Όταν βρήκε την ευκαιρία, κάποια στιγμή που πετούσε με το ελικόπτερο κοντά στα σύνορα, κατέβηκε χαμηλά μέχρι που έφτασε στο σημείο που είχε προσυμφωνηθεί με τους Ουκρανούς, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, χωρίς να διευκρινίσει το πότε ακριβώς έγινε αυτό.

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών διευκρίνισε ότι ο Κουζμίνοφ υπηρετούσε στην 319η μοίρα ελικοπτέρων της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας, η έδρα της οποίας βρίσκεται στο Πριμόριε, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Παράλληλα, η οικογένειά του μεταφέρθηκε «με ασφάλεια» στην Ουκρανία.

Maxim Kuzminov, the pilot of a Russian #Mi8 helicopter that was relocated to Ukraine, called on other 🇷🇺 pilots to join the side of Ukraine.

“What is happening now is simply genocide of the Ukrainian people. Both Ukrainian and #Russian. ➡️ pic.twitter.com/VRxGm4gXue

— Detector Media (@DetectorMediaEn) September 3, 2023