Ουκρανία: 21 νεκροί και 112 τραυματίες στο Χάρκοβο – Τι δήλωσε ο δήμαρχος

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 112 τραυματίστηκαν σε βομβαρδισμούς στη δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμυντικές θέσεις της Ουκρανίας ήταν «μόνιμα υπό εχθρικά πυρά, αεροπορίας, πυροβολικού και πυροβόλων όπλων», δήλωσε ο Oleh Sinehubov σε μια ενημέρωση στην επίσημη σελίδα του στο Facebook σήμερα το πρωί.

The morning alarm in Kharkiv: an ammo depot hit by Russian shelling @zn_ua pic.twitter.com/rkqq56HHU0

— Alec Luhn (@ASLuhn) March 2, 2022