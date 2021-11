Οργή Ερντογάν για την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη – “Μας ενοχλεί σοβαρά”

Σε έξαλλη κατάσταση εμφανίζεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και δεν κρύβει την οργή του, τόσο για τα Rafale, όσο και για την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη. Μάλιστα, ο Τούρκος πρόεδρος εξέφρασε και τη δυσαρέσκειά του για τα μέτρα ασφαλείας στη Γλασκώβη, ανακοινώνοντας ότι δεν θα συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP26).

Ο Ερντογάν, που είχε διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Ρώμη, ισχυρίστηκε ότι διαμαρτυρήθηκε στους προέδρους των ΗΠΑ και της Γαλλίας για την εγκατάσταση στρατιωτικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη, κοντά στα τουρκικά σύνορα, λέγοντας πως αυτό “ενοχλεί σοβαρά” την Άγκυρα. Μάλιστα, εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του στον Εμανουέλ Μακρόν για την πώληση “όπλων” στην Ελλάδα, δηλαδή για τα Rafale.

Turkish president says he told US, French counterparts how establishment of base in Alexandroupoli, Greece near Turkish border ‘seriously disturbs’ Turkey

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) November 1, 2021