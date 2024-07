Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συνάντηση… κορυφής – Δημοσιεύματα θέλουν Σελίν Ντιόν και Lady Gaga να τραγουδάνε μαζί στην τελετή έναρξης

Όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την Σελίν Ντιόν και τη Lady Gaga να μοιράζονται τη σκηνή της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι την Παρασκευή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, οι δύο κορυφαίες τραγουδίστριες θα ερμηνεύσουν το «La Vie en Rose» της θρυλικής Εντίθ Πιαφ (Édith Piaf).

Δείτε βίντεο από παλιότερη καλλιτεχνική συνάντηση των δύο γυναικών:

Lady Gaga X Celine Dion is a dream duet, they will rock the Olympics stage together ❤️‍🔥 pic.twitter.com/KDkg21ZOz4

«Θα ήμουν πολύ χαρούμενος αν μπορούσε να συμμετάσχει σε αυτήν την τελετή έναρξης, όπως όλοι οι συμπατριώτες μας» είπε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στο τηλεοπτικό κανάλι France 2.

Η πολυαναμενόμενη ερμηνεία της στο Παρίσι θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της στη σκηνή μετά την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Δεκέμβριο του 2022 ότι πάσχει από το Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ατόμου. Η τελευταία της εμφάνιση ζωντανά ήταν στην Νέα Υόρκη την άνοιξη του 2020.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Lady Gaga & Céline Dion will reportedly perform “La Vie en rose” together at the Paris Olympics, according to journalist @ThierryMoreauTM. pic.twitter.com/snq4sJrtRm

— Pop Crave (@PopCrave) July 24, 2024