Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Άγνωστοι βανδάλισαν όχημα της ομάδας ποδηλασίας της Αυστραλίας – Έκλεψαν τα προσωπικά τους αντικείμενα – ΒΙΝΤΕΟ

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 2024 στο Παρίσι δεν ξεκίνησαν με τους καλύτερους οιωνούς για την αποστολή της Αυστραλίας.

Συγκεκριμένα, η ποδηλατική ομάδα των «Όζι» διαπίστωσε με έκπληξη ότι το βαν που την μετέφερε είχε βανδαλιστεί από αγνώστους, ενώ είχαν κλαπεί όλα τους τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Παράλληλα, ο αθλητικός τους εξοπλισμός (κράνη, ρουχισμός κλπ) βρέθηκαν πεταμένα λίγα μέτρα πιο πέρα σε άθλια κατάσταση.

Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας οι Αυστραλοί ποδηλάτες δείχνουν τι έχει συμβεί στο όχημα που τους μεταφέρει, ενώ μια μια δόση… πικρού χιούμορ περιγράφουν τι έχει συμβεί στα πράγματά τους.

Οι δράστες προς το παρόν παραμένουν άγνωστοι, με την γαλλική Αστυνομία να διεξάγει έρευνες.

Στη σχετική ανάρτηση πάντως γίνεται ειρωνική αναφορά στην 1η μέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού: «Ημέρα 1η στο Παρίσι: Ο αγώνας μεταξύ της Αργεντινής και του Μαρόκο αναβλήθηκε λόγω εισβολής Μαροκινών στο γήπεδο. Κλοπές πορτοφολιών, δαχτυλιδιών και ρολογιών αθλητών. Βανδαλισμός του οχήματος της ομάδας ποδηλασίας της Αυστραλία και κλοπή των αντικειμένων τους».

Δείτε το βίντεο:

Day 1 at the Paris Olympics:

The football match between Argentina and Morocco was postponed due to the attack on the Marronies field.

Theft of athletes wallets, rings and watches.

The Australian Cycling team’s car was vandalized and athletes belongings were stolen. #Paris2024 pic.twitter.com/P9mn1A6ILj

— Europe Invasion (@EuropeInvasionn) July 24, 2024