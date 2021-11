Ολλανδία: Ζευγάρι απέδρασε από ξενοδοχείο καραντίνας – Συνελήφθη μέσα σε αεροσκάφος

Ένα ζευγάρι που είχε «αποδράσει» από ξενοδοχείο στο οποίο, επιβάτες από τη Νότια Αφρική που επιβεβαιώθηκε πως μολύνθηκαν από τον νέο κορονοϊό τέθηκαν σε καραντίνα, συνελήφθη μέσα σε επιβατικό αεροσκάφος στο διεθνές αεροδρόμιο Σίπολ στην Ολλανδία.

«Οι συλλήψεις έγιναν ενώ το αεροσκάφος ετοιμαζόταν για την απογείωση» ανέφερε η ολλανδική χωροφυλακή μέσω Twitter, προσθέτοντας πως το ζευγάρι παραδόθηκε στις υγειονομικές αρχές.

Το αεροσκάφος στο οποίο είχαν επιβιβαστεί επρόκειτο «να αναχωρήσει για την Ισπανία», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της ολλανδικής χωροφυλακής Σταν Φέρμπεκτ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το ζευγάρι είναι ένας 30χρονος Ισπανός και η 28χρονη σύντροφός του από την Πορτογαλία. Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την ανακοίνωση των ολλανδικών αρχών πως 13 άνθρωποι από τους 61 που επιβεβαιώθηκε πως έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 μετά την άφιξή τους με δύο πτήσεις από τη Νότια Αφρική την Παρασκευή είναι φορείς της παραλλαγής Όμικρον.

