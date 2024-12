Όλαφ Σολτς: Δικαιωμένος από τον Τραμπ για την άρνησή του να προμηθεύσει το Κίεβο με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Έναν ανέλπιστο… σύμμαχο στο πρόσωπο του εκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, βρήκε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς που δήλωσε την Τρίτη (17/12) ότι τα πρόσφατα σχόλια του πρώτου σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία ενισχύουν και δικαιώνουν την άρνηση του Βερολίνου να προμηθεύσει στο Κίεβο πυραύλους Taurus μεγάλου βεληνεκούς.

Ο Σολτς υπενθύμισε ότι είχε αντιταχθεί κατηγορηματικά στην παράδοση οπλικών συστημάτων μεγάλης εμβέλειας τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να πλήξουν ρωσικά εδάφη μακριά από τα σύνορα, ώστε να αποφευχθεί τυχόν κλιμάκωση του πολέμου.

«Όπως το βλέπω, θα αξιολογηθεί επίσης κατ’ ανάλογο τρόπο στο μέλλον, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά τη διατλαντική συνεργασία. Τουλάχιστον αυτό διαβάζω σε πρόσφατες συνεντεύξεις του προέδρου Τραμπ», είπε ο Σολτς σε προεκλογική εκδήλωση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD).

Ukraine: German Chancellor Olaf Scholz arrived in Kyiv. A new package of €650 million in military support for Ukraine will be announced.

Prior to this, he came to Kyiv in June 2022. pic.twitter.com/RjZA2THfLE

— Igor Sushko (@igorsushko) December 2, 2024