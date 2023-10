Οι τρομοκράτες της Χαμάς μετέφεραν οδηγίες για την κατασκευή χημικών όπλων, υποστηρίζει ο πρόεδρος του Ισραήλ

Οι τρομοκράτες της Χαμάς μετέφεραν οδηγίες για την κατασκευή χημικών όπλων, ανέφερε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, μιλώντας στο Sky News.

Οι ισραηλινές δυνάμεις ισχυρίζονται ότι ανακάλυψαν το υλικό στα σώματα νεκρών μαχητών στο κιμπούτς Μπέερι.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς που εισέβαλαν στο Ισραήλ μετέφεραν οδηγίες για την κατασκευή χημικών όπλων με κυάνιο, τόνισε ο πρόεδρος του Ισραήλ κι ανέφερε ότι πρόκειται για επίσημο υλικό της Αλ Κάιντα.

BREAKING: Israeli President Isaac Herzog claims Hamas terrorists who broke into Israel were carrying instructions on how to make chemical weapons.

October 22, 2023