Αυτές είναι οι πιο συγκλονιστικές στιγμές στην ιστορία των Oscars.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Oscars 1968

Ο μέγιστος της μεγάλης οθόνης Alfred Hitchcock εκφωνεί τον μικρότερο λόγο αποδοχής του βραβείου στην ιστορία, με δύο μόνο λέξεις: “Thank you”.

Oscars 1972

Απονέμεται ένα ειδικό βραβείο στον ανεπανάληπτο Charlie Chaplin για την απίστευτη προσφορά του στην μεγάλη οθόνη, η οποία ξεκίνησε χρονικά πριν καθιερωθούν τα Oscars. Είναι τότε που το κοινό στην τελετή προσφέρει το μεγαλύτερο σε διάρκεια standing ovation, δηλαδή χειροκρότημα ορθίων στην ιστορία των βραβείων. Κράτησε 12′ ολόκληρα λεπτά!

Oscars 1973

O Marlon Brando ανακοινώνεται ότι βραβεύεται – όπως αναμενόταν – με το oscar Α’ ανδρικού ρόλου για την ταινία “The Godfather”. Αλλά ο μεγάλος ηθοποιός είχε αρνηθεί να παρευρεθεί στην τελετή των βραβείων. Στη θέση του έστειλε την ιθαγενή απάτσι ηθοποιό Sacheen Littlefeather, η οποία διάβασε μία ανακοίνωσή του ότι δεν αποδέχεται το βραβείο ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον τρόπο που παρουσιάζονταν οι Ιθαγενείς Αμερικάνοι στις κινηματογραφικές ταινίες από το Hollywood.

Oscars 1974

Καθώς η τελετή απονομής έφθανε στο τέλος της και ενώ μιλούσε ο παρουσιαστής, ο γνωστός ηθοποιός David Niven, ένας γυμνός άντρας διέσχισε την σκηνή από πίσω του, κάνοντας το σήμα της νίκης. Τότε ήταν της μόδας να τρέχουν κάποιοι γυμνοί για λόγους ακτιβισμού ή διαμαρτυρίας, πράξη η οποία λεγόταν “στρήκινγκ”.

Oscars 2002

H Halle Berry παραλαμβάνει το πρώτο της oscar κλαίγοντας με λιγμούς και με τρεμάμενη φωνή.

Oscars 2003

Αυτή τη χρονιά έγινε και πάλι ένα αναπάντεχο περιστατικό με την Halle Berry. Οταν η βραβευμένη ηθοποιός ανακοίνωσε το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου για τον Adrien Brody και για τον ρόλο του στον “Πιανίστα”, εκείνος όταν ανέβηκε στη σκηνή την άρπαξε παθιασμένα και την φίλησε. Τότε η Berry γέλασε αλλά πολύ αργότερα, σε μιά συνέντευξή της του 2017, αποκάλυψε ότι σκεφτόταν “τι στο καλό συνέβη?”.

Oscars 2012

O Sacha Baron Cohen φθάνει στην τελετή των Oscars ντυμένος δικτάτορας τύπου Καντάφι με δύο γυναίκες σωματοφύλακες, κρατόντας στα χέρια ένα δοχείο με την (υποτιθέμενη) τέφρα του Βορειοκορεάτη ηγέτη Kim Jong Il, δηλώνοντας ότι εκπλήρωνε την τελευταία επιθυμία του αποθανόντος να… παρευρεθεί στα Oscars. Φθάνοντας στο κόκκινο χαλί συνομίλησε με τον Ryan Seacrest που έκανε live ρεπορτάζ για την τηλεόραση και… κατά λάθος άδειασε την τέφρα του Kim πάνω στο σμόκιν του τηλεπαρουσιαστή.

Oscars 2017

Οι παρουσιαστές Faye Dunaway και Warren Beatty ανακοινώνουν εσφαλμένα ότι η ταινία “La La Land” ήταν αυτή που κέρδισε το oscar καλύτερης ταινίας, ενώ το σωστό ήταν η ταινία “Moonlight”. Μέχρι και οι παραγωγοί του “La La Land” Fred Berger και Jordan Horowitz είχαν ανέβει στη σκηνή και παρέλαβαν τα χρυσά αγαλματίδια. Αργότερα η Ακαδημία Κινηματογράφου έβγαλε ανακοίνωση και απεκατέστησε το λάθος.

Oscars 2022

Παρουσιαστής των φετινών Oscars ήταν ο Chris Rock, ο οποίος προσπαθόντας να εκτελέσει το τύπου stand up comedy νούμερό του και να κάνει τον κόσμο να γελάσει, είχε την ατυχή έμπνευση να διακωμωδήσει το ξυρισμένο κεφάλι λόγω αλωπεκίας της συζύγου του Will Smith, της Jada Pinkett Smith, λέγοντας ότι θα ήταν ενθουσιασμένος αν την έβλεπε να έπαιζε το “G.I. Jane 2” (μιά ταινία, το “G.I. Jane” το 1997, όπου η Demi Moore υποδυόταν μιά γυναίκα που κατατάχτηκε στο ναυτικό και γι’ αυτό είχε ξυρίσει αντρικά το κεφάλι της). Τότε και αφού η Jada φάνηκε ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ, ο Will Smith σηκώθηκε, ανέβηκε στη σκηνή και έριξε ένα χαστούκι στον Chris Rock. Φωνάζοντάς του μετά να μην ξαναπιάσει στο στόμα του το όνομα της γυναίκας του.

Στη συνέχεια ο Will Smith κέρδισε το βραβείο Α’ αντρικού ρόλου για το “King Richard”. Ο Denzel Washington και η Nicole Kidman προσπάθησαν να τον ηρεμήσουν. Αργότερα ο Chris Rock φώναζε μέσα στο καμαρίνι του ότι δήθεν έψαχνε τον Will Smith για να ξεκαθαρίσει μαζί του, αλλά μερικές ώρες πιό μετά, ο κοινός τους φίλος, ο ράπερ Diddy ανακοίνωσε ότι οι δύο καλλιτέχνες τα βρήκαν και είπαν “περασμένα ξεχασμένα”. Τέλος, η αστυνομία του Λος Αντζελες ανακοίνωσε ότι ο Chris Rock δεν σκόπευε να υποβάλει μήνυση στον Will Smith.

