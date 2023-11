Οχάιο: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε πολυκατάστημα πριν βάλει τέλος στη ζωή του – 4 τραυματίες

Ένας άνδρας άνοιξε πυρ, το βράδυ της Δευτέρας, σε ένα πολυκατάστημα στο Οχάιο των ΗΠΑ και τραυμάτισε τέσσερα άτομα πριν αυτοκτονήσει, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 20:30 μ.μ. στο Walmart στο Μπίβερκρικ, μια πόλη περίπου 50.000 κατοίκων στη μητροπολιτική περιοχή του Ντέιτον.

“Η κατάσταση των θυμάτων αυτή τη στιγμή είναι άγνωστη“, αλλά όλα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για περίθαλψη, δήλωσε ο αστυνομικός διοικητής Σκοτ Μόλναρ σε συνέντευξη Τύπου.

Η αστυνομία δήλωσε επίσης ότι ο ένοπλος πέθανε αφού προφανώς αυτοπυροβολήθηκε. Το όνομά του, το κίνητρο της επίθεσης και άλλες λεπτομέρειες δεν δόθηκαν αμέσως στη δημοσιότητα.

Η αστυνομία ανέφερε νωρίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το κατάστημα είχε εκκενωθεί και ασφαλιστεί και ότι δεν υπήρχε “ενεργή απειλή”.

“Είμαστε συντετριμμένοι από αυτό που συνέβη στο κατάστημά μας. Η κατάσταση παραμένει υπό εξέλιξη και συνεργαζόμαστε στενά με τους ερευνητές που βρίσκονται στον τόπο του εγκλήματος“, ανέφερε η Walmart σε ανακοίνωσή της.

