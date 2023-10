Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε το χτύπημα στην Τζαμπαλίγια – «Σκοτώσαμε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πριν από λίγο πως ο διοικητής της Χαμάς στην περιοχή της Τζαμπαλίγια σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των IDF και της Σιν Μπετ (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ), ο Ιμπραχίμ Μπιάρι σκοτώθηκε κατά την επιδρομή ισραηλινών αεροσκαφών στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπογραμμίζεται ότι «πολλοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν μαζί με τον Μπιάρι, ενώ ο βομβαρδισμός προκάλεσε την κατάρρευση υπόγειου καταφυγίου που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο για τις επιθέσεις τους.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή του καταυλισμού της Τζαμπαλίγια.

Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος των IDF Ντανιέλ Χαγκάρι επιβεβαίωσε ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν την επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια στη Γάζα, η οποία, όπως είπε, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του εν λόγω ανώτερου διοικητή, ενώ προκάλεσε και την κατάρρευση των υπόγειων τούνελ της Χαμάς.

Over the last day, during ground operations:

🔻Numerous Hamas terrorists have been eliminated.

🔻The IAF struck terrorist targets and infrastructure.

🔻IDF combat forces struck approximately 300 targets, including:

• Anti-tank missiles posts.

• Rocket launch posts.

•… pic.twitter.com/RymFDCFrw1

— Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023