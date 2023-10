Γάζα: Αναφορές για δεκάδες νεκρούς από ισραηλινό βομβαρδισμό σε προσφυγικό καταυλισμό

Ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζαμπάλια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας επλήγη από αεροπορική επιδρομή, ενώ υπάρχουν αναφορές για πολλούς νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια. Εξαιτίας του βομβαρδισμού καταστράφηκαν τουλάχιστον 20 κτίρια μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό, σύμφωνα με το υπουργείο, που αναφέρει ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι κατά πολύ βαρύτερος.

Σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο ισραηλινός στρατός δεν έδωσε άμεσα απάντηση.

⭕ LIVE: Dozens of Palestinians feared killed after an Israeli air strike on Jabalia refugee camp in Gaza ⤵️ https://t.co/sfdwakSzuF

Παράλληλα, ο διευθυντής του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη Γάζα δήλωσε σήμερα στο δίκτυο Al Jazeera ότι τουλάχιστον 50 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 150 τραυματίστηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο απεσταλμένος του Al Jazeera, οι περισσότεροι από τους νεκρούς είναι από την ίδια οικογένεια. Η ομάδα των κατοικιών κατέρρευσε ενώ άνθρωποι βρίσκονταν ακόμα μέσα σε αυτές.

Ο διευθυντής του ινδονησιακού νοσοκομείου στη Γάζα ανέφερε ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό. «Περισσότεροι από 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής», είπε ο Atef al-Kahlout στο Al Jazeera, προσθέτοντας ότι το νοσοκομείο δεν ήταν σε θέση ακόμη να παράσχει τον συνολικό αριθμό των νεκρών, καθώς εξακολουθούσε να μετράει τα θύματα.

«Το νοσοκομείο θα σταματήσει να λειτουργεί εντελώς αύριο το απόγευμα λόγω ελλείψεων καυσίμων», προειδοποίησε ο διευθυντής.

Israeli air strikes have demolished a group of residential buildings in the Jabalia refugee camp in northern Gaza.

Dozens of Palestinians have been killed in what local officials say could be one of Israel’s biggest attacks since October 7 ⤵️ pic.twitter.com/4WikTPypfl

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 31, 2023