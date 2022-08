Ο Elon Musk αδυνάτισε μετά το τρολάρισμα για τις φωτογραφίες με το μαγιό στην Μύκονο

Ο Elon Musk φαίνεται ότι τελικά επηρεάστηκε από το τρολάρισμα στο Twitter για τις φωτογραφίες του στην Μύκονο. Ο δισεκατομμυριούχος δέχτηκε κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την εμφάνισή του και τα παραπάνω κιλά.

Ο Musk πλέον δήλωσε ότι ζυγίζει περίπου 9 κιλά λιγότερο από το καλοκαίρι καθώς ακολούθησε τη διαλείπουσα νηστεία. Οι φωτογραφίες του, κυκλοφόρησαν τον Ιούλιο, όπου τον είδαμε να χαλαρώνει χωρίς πουκάμισο σε ένα γιοτ στη Μύκονο.

«Με τη συμβουλή ενός καλού φίλου, νηστεύω περιοδικά και νιώθω πιο υγιής», έγραψε στο Twitter.

On advice of a good friend, I’ve been fasting periodically & feel healthier

— Elon Musk (@elonmusk) August 28, 2022