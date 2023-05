Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε την νέα CEO του Twitter – Ποια είναι η Λίντα Γιακαρίνο

Το όνομα της νέας Διευθύνουσας Συμβούλου του Twitter ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ.

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε – μέσω Twitter φυσικά – ότι η Λίντα Γιακαρίνο, αναλαμβάνει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου της δημοφιλούς πλατφόρμας.

«Είμαι ενθουσιασμένος που καλωσορίζω τη Λίντα Γιακαρίνο ως τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο του Twitter!», έγραψε ο Μασκ και προσέθεσε: «Θα επικεντρωθεί κυρίως στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ θα επικεντρωθώ στο σχεδιασμό προϊόντων και τη νέα τεχνολογία. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε με τη Λίντα για να μετατρέψουμε αυτήν την πλατφόρμα σε X, σε εφαρμογή τα πάντα».

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.

Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky

— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023