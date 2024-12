Ο Economist για την κρίση στη Γαλλία: «Σκ..ά»

Ένα πρωτοσέλιδο που με μία και μόνο λέξη περιγράφει την κατάσταση στη Γαλλία δημοσίευσε ο Economist.

Συγκεκριμένα, αναγράφεται η λέξη «σκ@@ά» στα Γαλλικά σε έναν φωτεινό σηματοδότη και από κάτω η φράση «η Γαλλία μπαίνει στο άγνωστο».

Το… ευρηματικό αυτό πρωτοσέλιδο ήρθε σε συνέχεια των πολιτικών εξελίξεων στη Γαλλία με την πτώση της κυβέρνησης Μπαρνιέ.

No budget, no government. It is hard to see how France’s deep political crisis can be resolved https://t.co/sm62ZPox8Z pic.twitter.com/OyuGHmJExa

— The Economist (@TheEconomist) December 4, 2024