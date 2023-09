Ο άνθρωπος που έγινε δισεκατομμυριούχος πουλώντας άσχημα παπούτσια – Η ιστορία του Alessandro Rosano

Ο ιδρυτής της HeyDude, Alessandro Rosano, ένας Ιταλός επιχειρηματίας που ζει στο Χονγκ Κονγκ, είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε πολλές επιχειρήσεις στο παρελθόν. Αλλά με την HeyDude, η οποία κατασκευάζει άνετα παπούτσια, τύπου παντοφλέ, τόσο άσχημα σε εμφάνιση που κάποιοι τα θεωρούν χαριτωμένα, πέτυχε τζακ-ποτ. Με ελάχιστες επενδύσεις και σχεδόν καθόλου μάρκετινγκ, τα έσοδα απογειώθηκαν, φτάνοντας τα 581 εκατομμύρια δολάρια το 2021, με καθαρό κέρδος 175 εκατομμύρια δολάρια.

Εκείνον το Δεκέμβριο, ο Rosano συμφώνησε να πουλήσει τη μάρκα στην Crocs, την εταιρεία με κεφαλαιακή αξία 6,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων της οποίας τα δικά της άσχημα-χαριτωμένα λαστιχένια τσόκαρα είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Το έκανε έναντι 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές. Με αυτή τη συμφωνία, ο Rosano έγινε δισεκατομμυριούχος, με την περιουσία του να φτάνει το 1,4 δισεκατομμύριο δολάρια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes. Ο συνέταιρός του Daniele Guidi έκανε επίσης περιουσία, ύψους περίπου 650 εκατομμυρίων δολαρίων μετά τους φόρους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes, αφού εισέπραξε 787 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά από την ίδια συμφωνία.

