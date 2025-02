Ντόναλντ Τραμπ: Το μήνυμα προς τους Ουκρανούς που νιώθουν «προδομένοι» – «Έχουν μια θέση εδώ και τρία χρόνια στις συζητήσεις»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις αντιδράσεις του Κιέβου σχετικά με τον αποκλεισμό του από τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας στη Σαουδική Αραβία την Τρίτη, για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο, για το τι θα έλεγε στους Ουκρανούς που αισθάνονται προδομένοι, ο Τραμπ δήλωσε: «Είμαι πολύ απογοητευμένος, ακούω ότι νιώθουν αναστατωμένοι επειδή δεν έχουν θέση στις συνομιλίες, αλλά είχαν θέση για τρία χρόνια και πολύ καιρό πριν από αυτό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τις πρώτες του δηλώσεις μετά την έναρξη ενός διαλόγου εργασίας μεταξύ της αμερικανικής αντιπροσωπείας και της Ρωσίας για την Ουκρανία, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στο Ριάντ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να είχε φτάσει σε συμφωνία χρόνια πριν, επισημαίνοντας ότι η ανησυχία της για τον αποκλεισμό από τις συνομιλίες δεν είναι δικαιολογημένη, καθώς θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει οι συνομιλίες νωρίτερα. Παράλληλα, επέκρινε τον πρώην πρόεδρο των για τον χειρισμό της κατάστασης στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι ο Τζο Μπάιντεν είχε επικεντρωθεί στο να εξασφαλίσει τα όπλα για την Ουκρανία ώστε να αντιμετωπίσει τους Ρώσους εισβολείς.

«Νομίζω ότι έχω τη δύναμη να τερματίσω αυτόν τον πόλεμο», σημείωσε, αφού προηγουμένως δήλωσε «πολύ πιο σίγουρος» για μια συμφωνία με τη Ρωσία μετά τις συνομιλίες της Τρίτης στο Ριάντ.

Παράλληλα απηύθυνε κάλεσμα στους Ουκρανούς να προχωρήσουν σε εκλογές.

«Έχουμε μια κατάσταση όπου δεν είχαμε εκλογές στην Ουκρανία, καθώς υπάρχει στρατιωτικός νόμος όπου ο ηγέτης στην Ουκρανία, εννοώ, δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά έχει πέσει στο 4% της δημοτικότητας, και όπου μια χώρα έχει κοπεί σε κομμάτια. Αν η Ουκρανία θέλει μια θέση στο τραπέζι, δεν θα έπρεπε ο λαός να πει ότι έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που είχε εκλογές;», ανέφερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων.

Trump’s message to Ukrainians who feel betrayed by his administration: “I hear they’re upset about not having a seat. Well, they’ve had a seat for three years.” pic.twitter.com/MvQUdzSYIt

— Aaron Rupar (@atrupar) February 18, 2025