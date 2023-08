Ντόναλντ Τραμπ: Αστρονομικό το ποσό που έχει συγκεντρώσει μετά την ιστορική φωτογραφία της σύλληψής του

Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκέντρωσε σχεδόν 20 εκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος της προεκλογικής του εκστρατείας. Η περίοδος αυτή σχεδόν συμπίπτει χρονικά με την απαγγελία κατηγοριών εναντίον του πρώην προέδρου στο πλαίσιο υποθέσεων σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο που συνδέονται με τους ψευδείς ισχυρισμούς του ότι του έκλεψαν τις προεδρικές εκλογές του 2020.

Από την Πέμπτη που παρουσιάστηκε σε φυλακή της Ατλάντα στην Τζόρτζια, όπου φωτογραφήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας σύλληψής του –κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ– ο Τραμπ συγκέντρωσε 7,1 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου του Στίβεν Τσέουνγκ στο Twitter.

Μόνον την Παρασκευή, ο Ρεπουμπλικανός πρώην πρόεδρος συγκέντρωσε 4,18 εκατομμύρια δολάρια, κάτι το οποίο την κατέστησε την ημέρα με τα υψηλότερα έσοδα για την προεκλογική του εκστρατεία μέχρι στιγμής, πρόσθεσε ο Τσέουνγκ.

