Αιφνιδιασμός στον ΣΥΡΙΖΑ: Πληροφορίες ότι ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία

Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εξετάζει να ανακοινώσει ο Στέφανος Κασσελάκης, που ήταν ένας από τους τρεις απόδημους στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές. Οι ανακοινώσεις δεν αποκλείεται να γίνουν την Δευτέρα ή την Τρίτη, μέσω διαδικτύου και όχι στο διαρκές συνέδριο το ερχόμενο Σάββατο.

Ο Στέφανος Κασσελάκης το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media. Μάλιστα, πριν από μερικές μέρες ανέβασε μία πολιτική πλατφόρμα στο Facebook, ενώ μόλις χθες, Σάββατο, έκανε αναφορές για το θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών. «Από τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, στην άκρη της λίμνης της Δοϊράνης, ο Στέφανος Κασσελάκης, απόδημος υποψ. βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στέλνει το δικό του μήνυμα για την ιστορική Συμφωνία των Πρεσπών η οποία -ως μια γενναία πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ- έκλεισε μια χρόνια εκκρεμότητα με τη γείτονα χώρα με όρους εθνικού συμφέροντος, ειρήνης, αλληλεγγύης, προόδου και προοπτικής μεταξύ των χωρών στα Βαλκάνια.

Μια πράξη αληθινά πατριωτική, όπως αναφέρει ο ίδιος, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ εθνικισμού και πατριωτισμού: «Πατριώτης δεν είναι αυτός που περιφέρει, εκμεταλλεύεται, εργαλειοποιεί τα εθνικά σύμβολα και βγάζει τις πιο δυνατές κορώνες. Πατριώτης είναι αυτός ο οποίος έχει αυταπάρνηση, αυτός ο οποίος θυσιάζει κάτι από τον εαυτό του για το κληροδότημα της πατρίδας του. Δε θα ανεχτούμε λοιπόν κανέναν να μας λέει «εθνική εξαίρεση». Είμαστε Έλληνες και ο καθένας αναμετριέται με τον δικό του πατριωτισμό», ανέφερε στην σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Ρόδο τον Ιούλιο, είχε μεταβεί στο νησί για να «διαμορφώσει προσωπική άποψη για την κατάσταση μετά τις φωτιές και για να βοηθήσει όσο μπορεί στην ενίσχυση της τουριστικής προβολής» , όπως είχε αναφερθεί σε σχετική ανακοίνωση.

Ο 35χρονος είναι Έλληνας του εξωτερικού, επαγγελματικά δραστηριοποιείται στο Μαϊάμι. Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν διαθέτει τους κομματικούς μηχανισμούς που συνήθως θεωρούνται απαραίτητοι για μία τέτοια πολιτική κίνηση, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει αν -και πώς – σε περίπτωση που πράγματι θέσει υποψηφιότητα θα αλλάξουν τα δεδομένα για την κούρσα διαδοχής στον ΣΥΡΙΖΑ.

Πάντως, το ενδεχόμενο της υποψηφιότητάς του για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει αιφνιδιάσει το κόμμα και σε αρκετούς έχει προκαλέσει εκνευρισμό.

Η πολιτική πλατφόρμα

«Γεννήθηκα σε μία χώρα που, 35 χρόνια αργότερα, χάνει καθημερινά το στοίχημα με το αύριο. Που βλέπει τα παιδιά της να χάνονται άδικα ή να ξενιτεύονται για να έχουν προοπτική.

Πολιτεύομαι με ένα κόμμα που οφείλει να βρει επειγόντως την πυξίδα του, ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμο για τη χώρα.

Για να εμπιστευτεί ξανά η κοινωνία τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να εμπιστευτεί ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ την κοινωνία. Και να αλλάξει ο ίδιος, εξελισσόμενος σε ένα σύγχρονο, συμμετοχικό κόμμα στην υπηρεσία και υπό τον έλεγχο της κοινωνίας.

Παράλληλα με τη δική του εσωτερική αλλαγή, ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να θέσει ως στόχο να αλλάξει τη χώρα. Όχι να τη διαχειριστεί. Να την αλλάξει. Με ένα πρόγραμμα ριζοσπαστικού εκσυγχρονισμού.

Επειδή οι Έλληνες αξίζουν:

Ένα Κράτος διαφάνειας, λογοδοσίας, αξιοκρατίας, που θα είναι σύμμαχος και όχι δυνάστης του πολίτη, που θα παρέχει προστασία και ασφάλεια στους αδύναμους.

Ένα Κράτος που θα προσφέρει σε όλους τους πολίτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν το όνειρό τους ξεκινώντας από την ίδια αφετηρία και με τα ίδια μέσα, ανεξαρτήτως της οικονομικής τους θέσης.

Πραγματική αλλαγή είναι η έμπρακτη αλλαγή. Γι’ αυτό η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ πρέπει να είναι «εφαρμοσμένη». Κάθε κρατική πολιτική πρέπει να πετυχαίνει έμπρακτους κοινωνικούς στόχους με τη βέλτιστη απόδοση.

Η χώρα χρειάζεται ανασυγκρότηση και ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς πρέπει να αναδειχθεί σε Συνασπισμό Ριζοσπαστικής Ανασυγκρότησης όλων των τομέων – τώρα!

Γι’ αυτόν το λόγο, παραθέτω ως αφετηρία κάποιες πρώτες προτάσεις, και σας καλώ να τις βελτιώσουμε, να τις συμπληρώσουμε μαζί και να τις επεκτείνουμε σε κάθε τομέα της πολιτικής και της κοινωνίας, μέσα από μία διαδραστική διαδικασία που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται τις αμέσως επόμενες μέρες.

Γιατί μόνο μέσα από συλλογική δράση μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα», αναφέρει μεταξύ άλλων σε σχετική ανάρτηση το Στέφανος Κασσελάκης παραθέτοντας τις προτάσεις του.

Το κείμενό του προκάλεσε αντιδράσεις. Ο αρθρογράφος, στενός συνεργάτης του Νίκου Φίλη, Τάκης Κατσαρός, με μία σκληρή ανάρτησή του, τον κατηγορεί ότι επιδίδεται σε «προσωπική εκστρατεία, εξαγοράζει δημοσιότητα, στήνει μηχανισμό προβολής». Μάλιστα, ζητεί ακόμη και την παρέμβαση των κομματικών οργάνων.

“Ο κ. Κασσελάκης ήταν ένας από τους εκατοντάδες υποψήφιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Τοποθετήθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας σε μη εκλόγιμη θέση. Ο κύριος αυτός που

α) δεν εξελέγη

β) δεν ανήκει σε κανένα κομματικό όργανο

γ) είναι αμφίβολο αν είναι μέλος του κόμματος

δ) δεν έχει θέσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αποφασίζει αίφνης να οργανώσει μια προσωπική πολιτική καμπάνια με σκοπό να πλασαριστεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ως Κασσελάκης, όχι ως μέλος ή εκπρόσωπος κάποιας εσωκομματικής ομάδας ή συλλογικότητας, ακόμη και στις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η έντονη αυτή δραστηριότητα δεν σχετίζεται με τις εκλογές (αυτές τελείωσαν), ούτε με τις αυτοδιοικητικές (αφού δεν είναι υποψήφιος).

Άρα, προς τι αυτή η καμπάνια και η υπερπροβολή; Με ποια αφορμή; Προς τι οι χορηγούμενες αναρτήσεις του κ. Κασσελάκη στο Facebook, η φιλοξενία των απόψεών του σε διάφορα μέσα κάτι που δείχνει ότι έχει υπάρξει μια προσεκτική οικοδόμηση σχέσεων με μηντιακούς κύκλους και αποδεικνύει την ύπαρξη κέντρου/κέντρων υποστήριξής του, εκτός κόμματος.

Αυτές οι καινοφανείς πρακτικές που δεν υπακούουν σε κανέναν συλλογικό-καταστατικό κανόνα, προκαλούν τουλάχιστον απορία για τις στοχεύσεις τους. Αλλά και θυμηδία, ειδικά με την παραποίηση του τίτλου του κόμματος από τον κ. Κασσελάκη και την αντικατάσταση της λέξης “Αριστερά” με τη λέξη “Ανασυγκρότηση”. Είναι προβληματικό που μέχρι στιγμής αυτή η δραστηριότητα του κ. Κασσελάκη, δεν απασχολεί τα πολιτικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και την Επιτροπή Δεοντολογίας. Κανείς δεν εξηγεί που οφείλεται αυτή η ασυλία και η ανοχή στην προσωπική εκστρατεία του κ. Κασσελάκη, με τη χρήση του τίτλου του ΣΥΡΙΖΑ και των συμβόλων του. Θα μπορούσε άραγε οποιοδήποτε μέλος του κόμματος να κάνει το ίδιο; Να εξαγοράζει δημοσιότητα; Να στήνει μηχανισμό προβολής σε μη εκλογική περίοδο; Να επισκέπτεται περιοχές και να προβαίνει σε δηλώσεις, παρ’ ό,τι δεν έχει καμιά επίσημη ιδιότητα; Καταλαβαίνει κανείς τη διαλυτική επίδραση τέτοιων πρακτικών;

Ας ελπίσουμε έστω και καθυστερημένα να ασχοληθούν με την περίπτωση Κασσελάκη τα αρμόδια κομματικά όργανα. Κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν δικαιούται να καταθέτει τις απόψεις του ή να τις τιτλοφορεί με βαρύγδουπους τίτλους, καλώντας μάλιστα τους φίλους και ακόλουθους του να τις εμπλουτίσουν.

Καθένας μπορεί να έχει το ψώνιο οι θέσεις του να λογίζονται ως συνολικό πολιτικό πρόγραμμα, που συνήθως είναι υπόθεση ενός κόμματος, ενός κινήματος ή μιας συλλογικότητας. Ο Κασσελάκης δεν θα είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που θα φαντασιώνεται ότι είναι δημιουργός μιας νέας μεγάλης τομής στα πολιτικά πράγματα. Το θέμα δεν είναι ο κάθε Κασσελάκης, η σοβαρότητα ή η φαιδρότητά του. Το ζήτημα είναι τι πράττουν όσοι/ες έχουν ταχθεί να προστατεύουν τον ΣΥΡΙΖΑ από τέτοιες θρασύτατες πρακτικές και συμπεριφορές”, τόνιζε σε ανάρτηση του ο Τάκης Κατσαρός.

To βιογραφικό του Στέφανου Κασσελάκη, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές 2023

Ο Στέφανος Κασσελάκης γεννήθηκε το 1988 στο Μαρούσι. Από το 2015 δραστηριοποιείται στον χώρο της Ναυτιλίας.

Έχοντας κερδίσει το ασημένιο μετάλλιο στον διαγωνισμό «Αρχιμήδη» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, ο Στέφανος εκπροσώπησε τη χώρα μας στην μαθηματική Βαλκανιάδα νέων και, χάρη στη διάκρισή του, έλαβε πλήρη υποτροφία από το λύκειο Phillips Academy στο Andover της Μασαχουσέτης των ΗΠΑ, όπου και μετανάστευσε από την ηλικία των 14 ετών.

Φοίτησε στο πρόγραμμα Huntsman του University of Pennsylvania με υποτροφία του Ανδρέα Δρακόπουλου και έλαβε δύο πτυχία: B.Sc. στα χρηματοοικονομικά από το Wharton School of Business και Β.Α. στις διεθνείς επιστήμες από το College of Arts & Sciences.

Παράλληλα με τις σπουδές του, ο Στέφανος εργάστηκε εθελοντικά στο επιτελείο του τότε Γερουσιαστή Joe Biden για τις Προεδρικές Εκλογές του 2008. Εργάστηκε επίσης και στο think tank εξωτερικής πολιτικής `Center for Strategic and International Studies` στη Washington, DC.

Επί σειρά ετών αρθρογραφούσε στον «Εθνικό Κήρυκα» της Νέας Υόρκης, αρχικά με τη ‘Στήλη του Φοιτητή’ και αργότερα με το ‘Χρώμα της Αγοράς’. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ίδρυσε τη μη κερδοσκοπική διαδικτυακή πλατφόρμα ‘CVfromGreece’, μέσω της οποίας βοήθησε νέους να βελτιώσουν τα βιογραφικά τους για αιτήσεις εργασίας ή σπουδών στο εξωτερικό.

Ο Στέφανος ζει στο Miami των ΗΠΑ. Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και Ισπανικά. Είναι ιδιαίτερα φιλόζωος και ευαισθητοποιημένος σε θέματα ισότητας και κοινωνικών δικαιωμάτων.