Η Στόρμι Ντάνιελς πήρε θέση για το βάρος του Ντόναλντ Τραμπ – «Και εγώ είμαι 50 κιλά και παρθένα»

Το βάρος που δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη φυλάκισή του έχει διχάσει τις ΗΠΑ και στα social media γίνεται χαμός. Η πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς που έχει σύρει τον Ντόναλντ Τραμπ στα δικαστήρια είπε πως δεν πιστεύει ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ ζυγίζει μόνο 98 κιλά, όπως μαρτυρούν τα στοιχεία από τον φάκελό του που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές της Ατλάντα.

Ύψος 1,90 μ., βάρος 98 κιλά, χρώμα μαλλιών “ξανθό του χαλκού”. Αριθμός μητρώου P01135809. Όνομα Ντόναλντ Τραμπ. Ηλικία 77 ετών. Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων στον ποινικό φάκελο του Τραμπ, ο οποίος αφού πλήρωσε την χρηματική εγγύηση αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους. Ωστόσο, προηγουμένως υποβλήθηκε στην απαραίτητη διαδικασία σύλληψης, φωτογράφισης και λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων σε φυλακή της κομητείας Φούλτον στην πολιτεία της Τζόρτζια.

Πολλοί Αμερικανοί αμφισβητούν τα στοιχεία που δήλωσε, ειδικά από τη στιγμή που ο πρώην πρόεδρος απέφυγε να ανέβει στη ζυγαριά. Στις προηγούμενες παραπομπές του στα ποινικά δικαστήρια ο Τραμπ είχε καταφέρει να ξεφύγει απ’ τη διαδικασία, όμως αυτή τη φορά ο δισεκατομμυριούχος πολιτικός, ο οποίος κατηγορείται ότι επιχείρησε να χειραγωγήσει τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020, δεν μπόρεσε να το αποφύγει. Ωστόσο, είχε λάβει την άδεια να παράσχει ο ίδιος τα ανθρωπομετρικά του στοιχεία. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί θεωρούν πως τα κιλά του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Μμμ καλά! Και εγώ είμαι 50 κιλά και παρθένα! Δεν είμαι ζυγαριά ή γιατρός, αλλά έχω περάσει λίγο χρόνο κάτω από άνδρες που ζυγίζουν 98 κιλά και ο Τραμπ (o tiny όπως τον αποκαλεί) δεν ήταν ένας από αυτούς», έγραψε την Παρασκευή στο Twitter η Στόρμι Ντάνιελς.

Mmmkay! And I’m 110lbs and a virgin 😂! I’m not a scale or a doctor but I have spent some time beneath 215lb men and Tiny was not one of them.

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) August 25, 2023