Ντάρεν Κεντ: Ο ηθοποιός του «Game of Thrones» πέθανε σε ηλικία 36 ετών

Ο ηθοποιός του «Game of Thrones», Ντάρεν Κεντ, πέθανε σε ηλικία 36 ετών έπειτα από μακροχρόνιες μάχες με την οστεοπόρωση, την αρθρίτιδα και μια εξαιρετικά σπάνια διαταραχή του δέρματος.

Ο ηθοποιός με έδρα το Λονδίνο και την χαρακτηριστική προφορά του, ήταν περιτριγυρισμένος από φίλους και συγγενείς τη στιγμή του θανάτου του, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του.

«Με βαθιά θλίψη πρέπει να σας πούμε ότι ο αγαπημένος μας φίλος και πελάτης Ντάρεν Κεντ πέθανε ειρηνικά την Παρασκευή», δημοσίευσε το πρακτορείο στο Facebook . «Οι γονείς του και ο καλύτερος φίλος του ήταν δίπλα του. Οι σκέψεις και η αγάπη μας είναι με την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Ο Κεντ, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές του Ηνωμένου Βασιλείου όπως το “EastEnders” και το “Shameless”, έγινε διεθνής προβολή μετά την εμφάνιση του σε ένα επεισόδιο του “Game of Thrones” το 2014 ως βοσκός κατσίκας από τον κόλπο των Slavers.

«Ο Ντάρεν δεν ήταν μόνο ένας ταλαντούχος ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας, ήταν πραγματικά ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που είχα τη χαρά να γνωρίσω ποτέ», συνέχισε η ανάρτηση. «Ήταν προνόμιο και χαρά που ήμουν μέρος του ταξιδιού του. RIP φίλε μου».

Η επίσημη αιτία θανάτου του Κεντ δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Ο γεννημένος στην Βρετανία ηθοποιός από το Έσσεξ ξεκίνησε το 2008 όταν εμφανίστηκε στην ταινία “Mirrors” και μαζί με τους Kristen Stewart, Chris Hemsworth και Charlize Theron στην ταινία δράσης του 2012 “Snow White and the Huntsman”.

Εκτός από το πέρασμά του στο “Game of Thrones”, ο ηθοποιός συνεργάστηκε με τον σταρ του “24” Kiefer Sutherland και τον Dominic West του “The Crown”.

Σύμφωνα με τη σελίδα του ηθοποιού στο IMBD, ο Κεντ εμφανίστηκε στην ταινία “Dungeons and Dragons” ως πτώμα. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η είδηση ​​του θανάτου του ηθοποιού, αρκετοί συνάδελφοι και φίλοι έχουν εκφράσει τα συλλυπητήριά τους.

«Ο Ντάρεν ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και τόσο ξεχωριστός», έγραψε ο Λι Μιντ, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε μία από τις ταινίες του Κεντ. «Δίνοντας πάντα από τον χρόνο του στους ανθρώπους και πάντα τόσο θετικός. Εξαιρετικός ηθοποιός επίσης και πέτυχε τόσα πολλά επίσης. Τόσο σπαρακτικά νέα».

