Νότια Κορέα: Τουλάχιστον 5 νεκροί έπειτα από φωτιά σε σκεπαστό τμήμα αυτοκινητοδρόμου – ΒΙΝΤΕΟ από το σημείο

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε φωτιά που ξέσπασε σε σκεπαστό τμήμα αυτοκινητοδρόμου κοντά στη Σεούλ στη Νότια Κορέα.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από Μέσα Ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το σκεπαστό τμήμα του υπέργειου αυτοκινητοδρόμου –το οποίο καλύπτεται από ειδική ηχομονωτική κατασκευή προκειμένου να προστατεύονται τα γειτονικά κτίρια από τον θόρυβο της κίνησης των οχημάτων– να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Η φωτιά προκλήθηκε όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό γύρω στις 13:50 (τοπική ώρα, 06:50 ώρα Ελλάδας) στο σκεπαστό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Γκουατσεόν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης.

BREAKING 🇰🇷 : 6 people have been killed and 37 injured after a bus and truck crash caused a huge fire at an expressway tunnel on the outskirts of #Seoul#SouthKorea pic.twitter.com/1HNILGUBUQ

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) December 29, 2022