Νορβηγία: Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα – Με ελικόπτερα απομακρύνονται κάτοικοι από τους πλημμυρισμένους δρόμους

Ένα φράγμα στη νότια Νορβηγία έσπασε εν μέρει την Τετάρτη μετά από ημέρες σφοδρής βροχόπτωσης που προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες στην ορεινή περιοχή και ανάγκασαν κοινότητες να εκκενώσουν, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Οι αρχές εξέτασαν αρχικά το ενδεχόμενο να ανατινάξουν μέρος του φράγματος στον υδροηλεκτρικό σταθμό Braskereidfoss στον ποταμό Glama, τον μεγαλύτερο και ογκωδέστερο ποταμό της Νορβηγίας. Η ιδέα ήταν να αποτραπεί η πλημμύρα των κοινοτήτων χρησιμοποιώντας μια περιορισμένη, ελεγχόμενη έκρηξη για να εκτονωθεί η πίεση στο φράγμα.

Αλλά η πρόταση αυτή απορρίφθηκε αφού το νερό αργότερα διέρρευσε μέσα από τη δομή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Φρέντρικ Τόμσον. “Η ζημιά από μια πιθανή έκρηξη θα ήταν τόσο μεγάλη που δεν θα εξυπηρετούσε κανένα σκοπό“, δήλωσε ο Τόμσον. Τώρα οι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι θα δουν μια σταδιακή μείωση του νερού, δήλωσε ο Τόμσον.

⚠️❗🇳🇴 – ALERT #Norway: During a catastrophic flood, water entered a power plant in Braskereidfoss causing extensive damage.

The government is considering blowing up a dam after days of heavy rain in Scandinavia caused flooding.

Thousands were evacuated because of the worst… pic.twitter.com/6hfWkTXTzb

— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) August 9, 2023