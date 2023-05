Νικαράγουα: Έξι νεκροί από «μέλισσες- δολοφόνους» – Λεωφορείο έπεσε πάνω σε κυψέλες

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα οκτάχρονο κορίτσι, έχασαν τη ζωή τους αφού δέχτηκαν επίθεση από «φονικές μέλισσες» όταν το λεωφορείο με το οποίο ταξίδευαν, συνετρίβη στη Νικαράγουα.

Περίπου 60 επιβάτες επέβαιναν στο λεωφορείο καθώς ταξίδευε από το Jinotega στο San Sebastian de Yali όταν βγήκε από το δρόμο και συνετρίβη σε μια περιοχή όπου φυλάσσονταν αφρικανικές μέλισσες σε μελίσσια, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Τα έντομα, γνωστά στην καθομιλουμένη ως «μέλισσες – δολοφόνοι» (killer bees), τσίμπησαν 45 επιβάτες που σύρθηκαν έξω από το λεωφορείο.

Οι κάτοικοι της περιοχής βοήθησαν τα θύματα πριν φτάσουν η πυροσβεστική και τα ασθενοφόρα. Οι φωτογραφίες έδειχναν επιζώντες με εκατοντάδες κόκκινα σημάδια στο πάνω μέρος του σώματός τους.

🇳🇮08.05.23 | In #Nicaragua the driver of a #Passengers lost control. Bus fell into a 50 meters deep coffee plantation, there were many #bee hives and destroyed them. #Insects attacked the people. 6 people died from bites, 17 #victims were taken to the #hospital#USA pic.twitter.com/5fV2OGDDPx

