Νιγηρία: Τουλάχιστον 52 νεκροί έπειτα από έκρηξη βυτιοφόρου

Τουλάχιστον 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη βυτιοφόρου στη βόρεια Νιγηρία ύστερα από σύγκρουση με φορτηγό που μετέφερε επιβάτες και ζώα, δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο Ιμπραήμ Χουσεϊνί, εκπρόσωπος της Κρατικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Νίγηρα (NSEMA), είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα θύματα ενταφιάστηκαν αμέσως μετά το δυστύχημα.

«Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα βυτιοφόρο φορτηγό που μετέφερε βενζίνη συγκρούστηκε με ένα ρυμουλκούμενο φορτηγό με ταξιδιώτες και ζώα», ανέφερε νωρίτερα μια ανακοίνωση της NSEMA.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν επίσης δύο άλλα οχήματα, ένας γερανός και ένα βαν ενώ περίπου 50 αγελάδες κάηκαν ζωντανές.

A fuel tanker collided with another truck in #Nigeria, causing an explosion that led to the death of at least 48 people.

The fuel #tanker was also transporting cattle in the Agaie area in north-central Niger state, and at least 50 of them were burned alive.

Search-and-rescue… pic.twitter.com/zbhXbQ91YO

