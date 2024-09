Νιγηρία: Λιοντάρι κατασπάραξε τον φύλακά του σε ζωολογικό κήπο

Ένας φροντιστής ζωολογικού κήπου κατακρεουργήθηκε μέχρι θανάτου από ένα λιοντάρι στη νοτιοδυτική Νιγηρία, καθώς δεν ασφάλισε τις κλειδαριές του κλουβιού του όταν πήγε να το ταΐσει, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το θύμα, ένας 35χρονος άνδρας, εργαζόταν στο πάρκο άγριας ζωής της Προεδρικής Βιβλιοθήκης, ιδιοκτησίας του πρώην προέδρου της Νιγηρίας Ολουσέγκουν Ομπασάντζο, στην Αμπεοκούτα, πρωτεύουσα της πολιτείας Ογκούν.

Η εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας Omolola Odutola ανέφερε σε δήλωσή της ότι «το λιοντάρι προκάλεσε σοβαρά θανατηφόρα τραύματα στο λαιμό του άνδρα». Είπε ότι το λιοντάρι πυροβολήθηκε στη συνέχεια για να «απελευθερώσει τη λαβή του από τον χειριστή του».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρικής Βιβλιοθήκης Olusegun Obasanjo, ο φροντιστής του ζωολογικού κήπου είχε πάρει κάποιους επισκέπτες για να δουν τη ρουτίνα σίτισης του λιονταριού.

«Ο θηροφύλακας, προφανώς, νιώθοντας άνετα με το ζώο, άφησε την προσττευτική θύρα ασφαλείας ανοιχτή και προχώρησε στο τάισμα του ζώου. Το λιοντάρι όμως του επιτέθηκε και στην ουσία τον κατακρεούργησε με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να πεθάνει επί τόπου.

«Για να αποφευχθεί περαιτέρω ακρωτηριασμός του σώματος του θυροφύλακα, το ζώο θανατώθηκε αμέσως από το προσωπικό του πάρκου», ανέφερε η εκπρόσωπος. Το θύμα λεγόταν Babaji Daule, και περιγράφεται από την αστυνομία ως εκπαιδευμένος χειριστής λιονταριών.

Το συμβάν έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο μετά την επίθεση που δέχθηκε ένας άλλος φροντιστής ζωολογικού κήπου από λιοντάρι στο Πανεπιστήμιο Obafemi Awolowo, επίσης στη νοτιοδυτική Νιγηρία.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχίες με τον κόσμο να εγείρει ερωτήματα σχετικά με τους κανονισμούς και τη διαχείριση των ζωολογικών κήπων της χώρας και τον χειρισμό των άγριων ζώων, για τα οποία στο παρελθόν υπήρχαν καταγγελίες ότι δεν ταΐζονταν αρκετά λόγω οικονομικής κρίσης.

