Νιγηρία: Επτά προσκυνητές σκοτώθηκαν έπειτα από κατάρρευση τεμένους – Δείτε ΒΙΝΤΕΟ

Τέμενος κατέρρευσε κατά τη διάρκεια απογευματινής προσευχής, χθες Παρασκευή (12/08), στην πόλη Ζάρια της πολιτείας Καντούνα στη βόρεια Νιγηρία, με αποτέλεσμα επτά προσκυνητές να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί να τραυματιστούν.

Ειδικότερα, οι τοπικές αρχές ανέφεραν πως η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που εκατοντάδες πιστοί είχαν κατακλύσει το τέμενος για να προσευχηθούν.

BREAKING NEWS

Eight persons have died and seven others were injured when a mosque collapsed in Zaria Local Government Area of Kaduna State on Friday. pic.twitter.com/yuysnEhNoi

