Νιγηρία: 17 άνθρωποι νεκροί έπειτα από επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μπένου

Ένοπλοι δολοφόνησαν 17 ανθρώπους στην πολιτεία Μπένου στη Νιγηρία, ανακοίνωσε τη Μ. Παρασκευή (18/4) η αστυνομία, συνεχίζοντας τη σειρά πολύνεκρων επιθέσεων στο κεντρικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής τις τελευταίες εβδομάδες.

«Μεγάλος αριθμός φερόμενων ως παραστρατιωτικών εισέβαλε» σε τομέα της πολιτείας Μπένου, εξήγησε σε ανακοίνωσή της η Ανένε Σεουέσε Κάθριν, εκπρόσωπος της αστυνομίας, επικαλούμενη έκθεση που παρέλαβε η υπηρεσία της.

Protest Erupts In Akure Over Killing Of Five Ondo Farmers By Suspected Herdsmen | Sahara Reporters https://t.co/e6q0soO8VM pic.twitter.com/CRGbpdtnWR

Ενώ οι δράστες της επίθεσης «απωθήθηκαν» τις «πρώτες πρωινές ώρες» χθες, «άνοιξαν πυρ σποραδικά εναντίον αγροτών που δεν τους έφταιγαν τίποτα» σκοτώνοντας πέντε από αυτούς, σύμφωνα με την ίδια.

«Δυστυχώς, ταυτόχρονη απρόσμενη επίθεση» σε γειτονική κοινότητα είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλοι 12 άνθρωποι προτού φτάσουν εκεί αστυνομικοί, σύμφωνα με την εκπρόσωπο.

Farmers been killed in Benue state, Nigeria. Africa

Farmers attacked by herdsmen daily. They been raiding Christian communities for over months now, no security agencies sent, nothing, even the president saying nothing #Benuebleeds#nigeriainsecurity#Christiankillings pic.twitter.com/WfHR9Cz5h8

