Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αναλάβει την ευθύνη για την ασφάλεια στη Λωρίδα της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου

Το Ισραήλ θα έχει τη «συνολική ευθύνη ασφάλειας» στη Γάζα επ’ αόριστον μετά το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στο ABC News τη Δευτέρα (06/11).

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός στην συνέντευξη που παραχώρησε απέρριψε για ακόμη μια φορά την ιδέα να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας εάν προηγουμένως δεν απελευθερωθούν οι όμηροι που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς.

«Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός, γενική κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, χωρίς απελευθέρωση των ομήρων», δήλωσε στο ABC News και μεταξύ άλλων πρόσθεσε: «Σε ότι αφορά στις τακτικές μικρές παύσεις, μια ώρα εδώ, μια ώρα εκεί. Τις είχαμε στο παρελθόν, υποθέτω, θα ελέγξουμε τις συνθήκες για να επιτρέψουμε την είσοδο αγαθών, ανθρωπιστικών αγαθών ή τους ομήρους μας, μεμονωμένους ομήρους, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει γενική κατάπαυση του πυρός».

