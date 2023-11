Ισραήλ: 1.400 κεριά άναψαν στο Τείχος των Δακρύων ένα μήνα μετά την 7η Οκτωβρίου – ΦΩΤΟ

Τριάντα ημέρες μετά την 7η Οκτωβρίου, 1.400 κεράκια άναψαν μπροστά από το Τείχος των Δακρύων, τον πιο ιερό τόπο του Ιουδαϊσμού στην Ιερουσαλήμ, κατά τη διάρκεια τελετής στην οποία παρέστησαν οικογένειες θυμάτων της επίθεσης της Χαμάς.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, χθες αργά το απόγευμα, σχεδόν 40 οικογένειες ατόμων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της εφόδου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος συγκεντρώθηκαν στην είσοδο του πιο ιερού χώρου προσευχής για τους Εβραίους, που βρίσκεται στην κατεχόμενη και προσαρτημένη από το Ισραήλ Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Όσοι συμμετείχαν στην τελετή άναψαν σχεδόν 1.400 κεριά που έφεραν τα ονόματα των θυμάτων, απήγγειλαν την προσευχή Καντίς για τους νεκρούς και ψαλμούς πριν τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ.

Αξίζει να σημειωθεί πως τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά, σύμφωνα με τις αρχές, κυρίως άμαχοι που σκοτώθηκαν την ίδια ημέρα της χωρίς προηγούμενο επίθεσης της Χαμάς, η οποία επίσης απήγαγε περισσότερους από 240 τους οποίους κρατεί σε ομηρεία.

Η εβραϊκή παράδοση προβλέπει μια σειρά τελετουργικών για το πένθος, του οποίου το τέταρτο στάδιο τελειώνει την 30ή ημέρα.

«Ανάβουμε αυτά τα κεριά στη μνήμη των θυμάτων, στην μνήμη των ψυχών τους», δήλωσε ο Μορδεχάι Ελιάς, διευθυντής του Ιδρύματος κληρονομιάς του Δυτικού Τείχους, που διαχειρίζεται τον χώρο.

LIVE: Candle-lit ceremony held at Jerusalem’s Western Wall to mark 30 days since Hamas attacks https://t.co/Gpb9R0O3zC

— Reuters (@Reuters) November 6, 2023