Νέες απειλές από την Χαμάς: «H επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν μόνο η αρχή – Πρέπει να εξαλείψουμε το Ισραήλ»

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν μόνο η αρχή προειδοποίησε αξιωματούχος της Χαμάς μιλώντας στο LBCI news και μάλιστα πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν ώσπου να εξαλειφθεί το Ισραήλ από τον χάρτη.

Συγκεκριμένα, στις δηλώσεις του στον λιβανέζικο τηλεοπτικό σταθμό και στο βίντεο που έφερε σήμερα στο φως της δημοσιότητας το MEMRI ο Γκαζί Χαμάντ επεσήμανε: «Το Ισραήλ είναι μία χώρα που δεν έχει θέση στη γη μας, πρέπει να την εξαλείψουμε».

Και στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Πρέπει να δώσουμε ένα μάθημα στο Ισραήλ και θα το κάνουμε αυτό ξανά και ξανά. Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ήταν μόνο η αρχή, και θα υπάρξει δεύτερη, τρίτη και τέταρτη επίθεση. Γιατί έχουμε την αποφασιστικότητα να πολεμήσουμε.

Είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε το τίμημα και θα το κάνουμε. Θεωρούμαστε έθνος μαρτύρων και είμαστε περήφανοι που θυσιάζουμε μάρτυρες».

Hamas Official Ghazi Hamad: We Will Repeat the October 7 Attack Time and Again Until Israel Is Annihilated; We Are Victims – Everything We Do Is Justified #Hamas #Gaza #Palestinians pic.twitter.com/kXu3U0BtAP

— MEMRI (@MEMRIReports) November 1, 2023