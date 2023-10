Νετανιάχου: «Οι πράξεις της Χαμάς το χειρότερο έγκλημα κατά των Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε σήμερα «τον κόσμο να σταθεί ενωμένος στο πλευρό του Ισραήλ για να νικήσει τη Χαμάς» μετά τη φονική επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

«Με τον ίδιο τρόπο που ο κόσμος ενώθηκε για να νικήσει τους Ναζί (…), ο κόσμος πρέπει να σταθεί ενωμένος δίπλα στο Ισραήλ για να νικήσει τη Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη Τύπου στο Τελ Αβίβ δίπλα στον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

«Η βαρβαρότητα που είδαμε, που διαπράχθηκε από τους δολοφόνους της Χαμάς φεύγοντας από τη Γάζα, είναι το χειρότερο έγκλημα που διαπράχθηκε κατά των Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα», τόνισε ο Νετανιάχου.

Από την πλευρά του ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι «η ιστορία της Γερμανίας και η ευθύνη μας που προκύπτει από το Ολοκαύτωμα καθιστούν καθήκον μας να διασφαλίσουμε την ύπαρξη του Ισραήλ».

Ο Σολτς τόνισε επίσης ότι «η εξύμνηση και ο πανηγυρισμός της βίας είναι κάτι απάνθρωπο και απεχθές».

«Σε αντίθεση με τη Χαμάς, η οποία θέλει να χρησιμοποιήσει τους πολίτες της Γάζας ως ανθρώπινες ασπίδες, η ανησυχία μας εκτείνεται και σε αυτούς», πρόσθεσε, λέγοντας «θέλουμε να προστατεύσουμε τους αμάχους και να αποφύγουμε τις απώλειες αμάχων», δήλωσε ο Σολτς.

