Νέος γύρος εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ – «Ευρείας κλίμακας επίθεση» από το Μπακού καταγγέλλουν οι Αρμένιοι

Το Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσε στρατιωτική επιχείρηση για να ανακαταλάβει το διαφιλονικούμενο θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ στο νότιο Καύκασο, ο οποίος κατοικείται κυρίως από Αρμενίους. Οι αρμενικές αρχές στο θύλακα, ο οποίος ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν, ανέφεραν πως οι Αζέροι βομβαρδίζουν με ρουκέτες και πυροβολικό ολόκληρη την περιοχή κατά μήκος της πρώτης γραμμής.

Η πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ, το Στεπανακέρτ, και άλλες πόλεις της περιοχής, δέχονται «σφοδρά πυρά», πρόσθεσαν οι αρμενικές αρχές στο θύλακα, λίγο μετά την έναρξη των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται από το Αζερμπαϊτζάν «αντιτρομοκρατικές».

«Το Αζερμπαϊτζάν έχει εξαπολύσει μια μεγάλης έκτασης στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Δημοκρατίας του Αρτσάχ (σ.σ.: η ονομασία που δίνουν οι Αρμένιοι στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ)», έγραψε στο Facebook η αντιπροσωπεία που διατηρούν οι αυτονομιστές στην Αρμενία.

Το Μπακού υποστήριξε πως είχε ενημερώσει τη Ρωσία και την Τουρκία για τη στρατιωτική επιχείρηση που άρχισε στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Η διοίκηση του αποσπάσματος διατήρησης της ειρήνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η διεύθυνση του Τουρκο-Ρωσικού Παρατηρητηρίου (της κατάπαυσης του πυρός) είχαν ενημερωθεί για τις δραστηριότητες που διεξάγονται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν . Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης πως οι άμαχοι μπορούν να εγκαταλείψουν την περιφέρεια του Καραμπάχ μέσω ανθρωπιστικών διαδρόμων προς την Αρμενία και άλλες κατευθύνσεις.

Το υπουργείο κάλεσε τους αμάχους να μείνουν μακριά απ’ αυτούς που χαρακτήρισε θεμιτούς στρατιωτικούς στόχους που δέχονται επιθέσεις από τις αζερινές δυνάμεις στο πλαίσιο της «αντιτρομοκρατικής» επιχείρησης του Μπακού.

