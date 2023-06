Νεκρός ο ηθοποιός Τζούλιαν Σαντς – Ταυτοποιήθηκε η σορός του που βρέθηκε σε βουνό στην Καλιφόρνια

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναγνώρισης της σορού που εντοπίστηκε στο όρος Μπάλντι της Καλιφόρνια στις 24 Ιουνίου 2023, με τις Αρχές του Σαν Μπερναρντίνο να επιβεβαιώνουν πως ανήκει στον ηθοποιό Τζούλιαν Σαντς.

Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη του Βρετανού ηθοποιού είχαν χαθεί στις 13 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στο όρος Μπάλντι, ανατολικά τους Λος Άντζελες και η σορός που βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου κοντά στο Όρος Μπάλντι είχε μεταφερθεί σε ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να εξεταστεί.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη το τμήμα του σερίφη της κομητείας Σαν Μπερναρντίνο αναφέρεται: «Η διαδικασία ταυτοποίησης του πτώματος που εντοπίστηκε στο όρος Μπάλντι στις 24 Ιουνίου 2023 ολοκληρώθηκε και ταυτοποιήθηκε ως ο 65χρονος Τζούλιαν Σαντς από το Βόρειο Χόλιγουντ. Εν αναμονή περαιτέρω αποτελεσμάτων εξετάσεων για τις συνθήκες θανάτου. Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όλους τους εθελοντές που εργάστηκαν ακούραστα για να προσπαθήσουν να εντοπίσουν τον κ. Σαντς».

