Νέα Υόρκη: Οι καταρρακτώδεις βροχές είναι η «νέα κανονικότητα» λόγω της κλιματικής αλλαγής, λέει η κυβερνήτρια

Οι καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες στη Νέα Υόρκη χθες Παρασκευή είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής και πιθανότατα αντανακλούν μια «νέα κανονικότητα», δήλωσε σήμερα η κυβερνήτρια της Πολιτείας, Κάθι Χόκουλ.

«Βεβαίως και ξέρουμε ότι αυτό είναι συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Αυτό δυστυχώς πρέπει να περιμένουμε ως νέα κανονικότητα», τόνισε η Χόκουλ.

