Νέα Υόρκη: Έκλεισε η γέφυρα του Μπρούκλιν εξαιτίας μεγάλης διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων – ΒΙΝΤΕΟ

Έκλεισε προσωρινά η γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη το Σάββατο έπειτα από εντολή της αστυνομίας, καθώς μεγάλη ομάδα φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών συγκεντρώθηκε στο σημείο.

Aξίζει να σημειωθεί πως η γέφυρα έκλεισε και στις δύο κατευθύνσεις την ώρα που οι διαδηλωτές άρχισαν να κατευθύνονται προς αυτήν.

🇵🇸🇺🇸 Tens of thousands marching on the Brooklyn Bridge right now. pic.twitter.com/5Y0BAFqYaQ

Σύμφωνα με ανάρτηση του Within Our Lifetime, που προώθησε τις διαδηλώσεις, η συγκέντρωση ξεκίνησε στο Μουσείο του Μπρούκλιν, συνεχίστηκε μπροστά από την αρένα Barclays Center και κατέληξε στη Γέφυρα του Μπρούκλιν.

"They [Hamas] murdered my family, these f—king a—holes!" An angry man confronts Palestine protesters on the Brooklyn Bridge in New York City. He says he hopes Gaza is leveled flat and asks why Muslim countries aren't taking in Palestinian migrants. pic.twitter.com/1I9fqAchhx

