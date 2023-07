Νέα Υόρκη: Δεκάδες τραυματίες έπειτα από σύγκρουση λεωφορείων στο Μανχάταν – ΒΙΝΤΕΟ

Δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση μεταξύ ενός διώροφου λεωφορείου με ένα αστικό λεωφορείο στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης, τουλάχιστον 18 άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή τους.

«Οι δύο πρώτες μονάδες που έφτασαν στο σημείο του τροχαίου είδαν δύο λεωφορεία να έχουν εμπλακεί σε ένα σοβαρό ατύχημα, το οποίο περιπλέκεται από το γεγονός ότι το ένα από αυτά ήταν ένα διώροφο λεωφορείο. Χρησιμοποιήθηκαν σχοινιά και σκάλες για να βοηθηθούν οι επιβάτες να κατέβουν από τα λεωφορεία» δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

«Κάθε φορά που εμπλέκονται δύο λεωφορεία έχεις έναν σημαντικό αριθμό ασθενών που πιθανώς πρέπει να περιθάλψεις» τόνισε ο υπαρχηγός της αστυνομίας. Και πρόσθεσε: «Έτσι, βλέποντας αυτή την ποσότητα ανθρώπων αμέσως, νομίζω ότι οι μονάδες έκαναν πολύ καλή δουλειά για να τους βγάλουν γρήγορα από το λεωφορείο και να τους μεταφέρουν στους κατάλληλους πόρους».

July 7, 2023