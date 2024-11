Νέα γυναικοκτονία: 26χρονος προσπάθησε να βιάσει και δολοφόνησε άγρια μια νεαρή φοιτήτρια που βγήκε να τρέξει – «Αγωνίστηκε για τη ζωή της 18 ολόκληρα λεπτά» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Νέο περιστατικό γυναικοκτονίας, καθώς αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη είναι ένας μετανάστης από τη Βενεζουέλα που βρέθηκε ένοχος για την άγρια δολοφονία μιας 22χρονης φοιτήτριας στην Ατλάντα της Τζόρτζια στις ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος Χοσέ Ιμπάρα, παράνομος μετανάστης στη χώρα, βρέθηκε ένοχος και για τις δέκα κατηγορίες που αντιμετώπιζε, αναφορικά με την απόπειρα βιασμού και τη δολοφονία της Λέικ Ράιλι, σε μια υπόθεση που έχει διχάσει ακόμη περισσότερο την ήδη πολωμένη κοινωνία της Αμερικής, έπειτα κι από το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.

Στο δικαστήριο, οι αποκαλύψεις που αφορούν στο συμβάν προκάλεσαν ανατριχίλα, καθώς η μητέρα του θύματος παρουσίασε στο δικαστήριο κατά την ακροαματική διαδικασία τα μηνύματα που έστειλε στην κόρη της, λίγο πριν η τελευταία δεχτεί την επίθεση του Ιμπάρα και τελικά δολοφονηθεί.

«Πού είσαι; Γιατί δεν απαντάς; Αγχώνομαι», έγραψε σε ένα από τα μηνύματα η μητέρα της Ράιλι, η οποία με λυγμούς περιέγραψε όσα είχαν προηγηθεί της δολοφονίας της κόρης της, το πτώμα της οποία είχε βρεθεί στις 22 Φεβρουαρίου. «Μιλήσαμε λίγο πριν βγει για να τρέξει και μου είχε πει να μην ανησυχώ κι ότι θα με καλέσει μόλις επιστρέψει στο δωμάτιό της», κατέθεσε αρχικά η μητέρα της και πρόσθεσε: «Είδα ότι η ώρα περνούσε και η κόρη μου δεν με έπαιρνε. Επειδή δεν είχε το κινητό της μαζί, της έστειλα μηνύματα, στα οποία δεν μου απάντησε».

The roommate of Laken Riley’s killer just testified during his trial that they went to the Roosevelt Hotel together in September 2023 and received a taxpayer funded flight to Georgia.

Your government flew an illegal gang member to Georgia with your money — where he then… pic.twitter.com/7plVTnJhy6

— Greg Price (@greg_price11) November 18, 2024