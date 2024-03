Νέα ένταση στις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ: «Θα στείλω τον Νετανιάχου στον Αλλάχ» – «Ντροπή σας»

Ακόμα μία φάση έντασης περνούν οι σχέσεις Τουρκίας Ισραήλ, μετά την δήλωση του προέδρου Ερντογάν ότι θα στείλει τον πρωθυπουργό Νετανιάχου στον Αλλάχ για να τον τιμωρήσει.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ διέταξε την Παρασκευή το υπουργείο Εξωτερικών να καλέσει τον απεσταλμένο της Τουρκίας στο Ισραήλ ( το Νο 2 της τουρκικής πρεσβείας στην χώρα) και να του κάνει μια “σοβαρή επίπληξη”, για τις δηλώσεις Ερντογάν.

Σε προεκλογική ομιλία του χθες στην Καισάρεια, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε ο Αλλάχ να βοηθήσει τους κατοίκους της Γάζας, που διανύουν τον ιερό μήνα του Ραμαζανίου υπό διωγμό και αναφερόμενος υποτιμητικά στον Ισραηλινό πρωθυπουργό είπε: «Παραπέμπουμε το γνωστό άτομο που ονομάζεται Νετανιάχου στον Κύριο που υποτάσσει τους πάντες. Είθε ο Κύριός μας να τον κάνει να υποφέρει».

“Έδωσα εντολή στους αξιωματούχους να καλέσουν τον αναπληρωτή πρέσβη της Τουρκίας στο Ισραήλ για μια σοβαρή επίπληξη, μετά τη σοβαρή επίθεση του Ερντογάν στον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τις απειλές του να στείλει τον πρωθυπουργό Νετανιάχου στον Αλλάχ και να μεταφέρουν ένα σαφές μήνυμα στον Ερντογάν”, ανέφερε ο Κατζ σε ανάρτησή του στο X.

I instructed @IsraelMFA officials to summon the Turkish deputy ambassador to Israel for a serious reprimand, following @RTErdogan’s attack on Prime Minister @netanyahu and his threats to send PM Netanyahu to Allah and to convey a clear message to Erdogan:

You who supports the…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 22, 2024