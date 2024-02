Ναβάλνι: Ο Πούτιν ενημερώθηκε για τον θάνατο του 47χρονου – Για «δολοφονία» κάνει λόγο ο νομπελίστας Ντμίτρι Μουράτοφ

Ο υπ’ αριθμόν 1 αντίπαλος του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι πέθανε σήμερα στην φυλακή του Αρκτικού Κύκλου όπου εξέτιε 19ετή ποινή, ανακοίνωσαν οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές.

«Την 16η Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κέντρο N°3, ο κρατούμενος Ναβάλνι Α. Α. αισθάνθηκε αδιαθεσία έπειτα από περίπατο (…) τα αίτια του θανάτου του τελούν υπό εξακρίβωση. Εφαρμόσθηκαν όλες οι αναγκαίες μέθοδοι ανάνηψης, αλλά δεν έδωσαν αποτέλεσμα. Οι γιατροί έκτακτης ανάγκης διαπίστωσαν τον θάνατο του ασθενούς…», αναφέρεται στην ανακοίνωση των ρωσικών σωφρονιστικών υπηρεσιών.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, 47 ετών, εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών για «εξτρεμιστική δράση» σε σωφρονιστικό κέντρο στην Αρκτική υπό πολύ δυσμενείς συνθήκες. οι αλυσιδωτές του δίκες και οι συνθήκες κράτησής του θεωρήθηκαν τρόποι τιμωρίας του για την εναντίωσή του στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον κύκλο του.

Κατά τις δίκες του τους τελευταίους μήνες στις οποίες συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Αλεξέι Ναβάλνι φαινόταν αδυνατισμένος και γερασμένος. Υπέφερε από προβλήματα υγείας που συνδέονταν με την απεργία πείνας στην φυλακή και την απόπειρα δολοφονίας του μέσω δηλητηρίασης το 2020.

Η φυλάκιση δεν είχε κάμψει την αποφασιστικότητά του. Κατά την διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών και στα μηνύματα που ανέβαιναν στα κοινωνικά μέσα από τους συνηγόρους, ο Ναβάλνι δεν σταμάτησε να καταγγέλλει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, τον «παππού τον κρυμμένο στο καταφύγιο». Στην δίκη του για «εξτρεμιστική δράση» κατήγγειλε την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως «τον πιο ηλίθιο και ανόητο πόλεμο του 21ου αιώνα.

Σε μήνυμά του την 1η Φεβρουαρίου που δημοσιοποιήθηκε από την ομάδα του στα κοινωνικά μέσα, ο Αλεξέι Ναβάλνι καλούσε σε διαδηλώσεις παντού στην Ρωσία κατά την ψηφοφορία των προεδρικών εκλογών από τις 15 ως τις 17 Μαρτίου, στις οποίες είναι βέβαιο ότι θα επικρατήσει ο Πούτιν, αφού όλες οι προσωπικότητες της αντιπολίτευσης έχουν δολοφονηθεί, ριχτεί στην φυλακή ή εξαναγκαστεί σε εξορία, ενώ η καταστολή κάθε αντίπαλης φωνής συνεχίζεται.

Η εκπρόσωπος του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, η Κίρα Γιάρμις, έγραψε στο Χ ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τον θάνατό του, ο οποίος ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τις ρωσικές σωφρονιστικές αρχές. Η Γιάρμις έγραψε ότι ο δικηγόρος του Ναβάλνι ταξιδεύει προς την φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο όπου κρατείτο ο Ναβάλνι εκτίοντας 19ετή ποινή κάθειρξης.

Την ίδια δήλωση με την Γιάρμις έκανε και ο βοηθός του Ναβάλνι: “Οι ρωσικές αρχές δημοσιοποιούν μια ομολογία ότι σκότωσαν τον Αλεξέι Ναβάλνι στη φυλακή. Δεν έχουμε κανένα τρόπο να το επιβεβαιώσουμε ή να αποδείξουμε ότι αυτό δεν αληθεύει”, έγραψε στο Χ ο Λεονίντ Βολκόφ.

“Δεν έχουμε καμία βάση να πιστεύουμε την κρατική προπαγάνδα”, έγραψε ο Βολκόφ προσθέτοντας ότι “αν αληθεύει η είδηση, τότε ο Πούτιν είναι αυτός που σκότωσε τον Ναβάλνι”.

