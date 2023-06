Μόσχα: Ετοιμάζεται για μάχη με τους μισθοφόρους της Wagner – Οχυρώματα, μπλόκα και περιορισμός των μετακινήσεων

Επί ποδός βρίσκονται οι αρχές στην Μόσχα καθώς ετοιμάζονται για την άφιξη των μισθοφόρων της Wagner, που βρίσκονται περίπου 4 ώρες μακριά.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ζήτησε σήμερα από τους πολίτες να σταματήσουν τις μετακινήσεις στην πόλη εξαιτίας της αντιτρομοκρατικής επιχείρησης που έχει ανακοινωθεί. Δήλωσε ότι η κατάσταση είναι «δύσκολη». Μάλιστα προειδοποίησε τους κατοίκους ότι η κυκλοφορία μπορεί να αποκλειστεί σε ορισμένους δρόμους και σε ορισμένες συνοικίες.

Ο Σεργκέι Σομπιάνιν δήλωσε επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση, ότι η Δευτέρα θα είναι μια μη εργάσιμη ημέρα- με ορισμένες εξαιρέσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες του δήμου- προκειμένου «να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι». Ανακοινώθηκε ότι αναβάλλονται όλες οι μαζικές εκδηλώσεις σε υπαίθριους χώρους μέχρι την 1η Ιουλίου.

Τι σημαίνει η αντιτρομοκρατική επιχείρηση στη Μόσχα

Η αντιτρομοκρατική επιχείρηση που έχει ξεκινήσει στην Μόσχα δίνει μία σειρά από ελευθερίες στις αρχές. Συγκεκριμένα:

Μπορούν να δώσουν εντολή για απαγόρευση κυκλοφορίας και μετακινήσεων

Να παρακολουθούν τις επικοινωνίες ή να περιορίζουν την πρόσβαση στα δίκτυα επικοινωνίας

Έχουν δικαίωμα να ψάχνουν κάθε πολίτη και κάθε όχημα

Είναι σε θέση να προχωρήσουν σε μαζικές εκκενώσεις όταν και αν κριθεί απαραίτητο

Μπλόκα στην Μόσχα

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο από την οχύρωση που δημιουργούν οι αρχές γύρω από την ρωσική πρωτεύουσα. Στρατιωτικοί δημιουργούν πρόχειρα φυλάκια, ενώ απορριμματοφόρα και μεγάλα φορτηγά μπλοκάρουν τις εισόδους στην πόλη. Από αέρος έχουν επιστρατευθεί ελικόπτερα που επιτηρούν τις κινήσεις στο έδαφος.

The skies over #Moscow are actively patrolled by military helicopters. pic.twitter.com/k17cCYsNS5 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Σε άλλα σημεία φαίνονται εκσκαφείς να σκάβουν τους δρόμους προκειμένου να εμποδιστεί η διέλευση των μισθοφόρων.

Russian construction equipment is trying to damage the highway from Lipetsk to Moscow. https://t.co/8xtDW6K2ah pic.twitter.com/w0AEO4EOoV — Samuel Bendett (@sambendett) June 24, 2023

Σε αυτή την φάση έχουν στηθεί μπλόκα με αυτοκίνητα του στρατού και της αστυνομίας στα νότια της πόλης εκεί που ξεκινάει ο αυτοκινητόδρομος Μ4. Αυτός είναι ο δρόμος στον οποίο κινούνται τα φορτηγά που μεταφέρουν τους μισθοφόρους της Wagner, τα οποία πέρασαν την επαρχία Λιπέτσκι και κινούνται βόρεια προς την Μόσχα.

Εκκενώνονται κτίρια

Νωρίτερα, σήμερα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δείχνουν τις αρχές να ζητούν από τους πολίτες να εκκενώσουν δημόσια κτίρια για λόγους ασφαλείας. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για το Μουσείο Πούσκιν, την Πινακοθήκη Τρετιακόφ, το Μουσείο Πολιτισμού, το εμπορικό κέντρο Mega Belaya Dacha και το εμπορικό κέντρο Kvartal.