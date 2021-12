Μίσιγκαν: Νεκρός και τέταρτος μαθητής μετά τους πυροβολισμούς σε σχολείο από 15χρονο

Στους τέσσερις αυξάνονται οι νεκροί μετά τους πυροβολισμούς σε λύκειο στο Μίσιγκαν, αφού ένας μαθητής που τραυματίστηκε χθες, υπέκυψε στα τραύματά του, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία.

“Με λύπη ανακοινώνουμε ότι ένα τέταρτο θύμα υπέκυψε στα τραύματα του”, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας Όκλαντ στο Facebook, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για έναν 17χρονο μαθητή.

Ο Τζάστιν Σίλινγκ, 17 ετών, πέθανε στο νοσοκομείο γύρω στις 10.45 τοπική ώρα (17.45 ώρα Ελλάδας), όπως διευκρίνισε ο σερίφης Μάικλ Μπούσαρ.

Να σημειωθεί ότι χθες, κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών σκοτώθηκαν τρεις μαθητές. Πρόκειται για τους Τέιτ Μάιρ, 16 ετών, Χάνα Σεν Τζούλιαν, 14 ετών, και Μάντισιν Μπόλντγουιν, 17 ετών.

Σήμερα κατηγόρησαν τον ύποπτο για τη φονικότερη επίθεση σε σχολείο φέτος, για φόνο και άλλες κατηγορίες, καθώς οι ερευνητές προσπαθούν να καθορίσουν τι προκάλεσε την ενέργεια αυτή του 15χρονου που σκότωσε τέσσερις μαθητές και τραυμάτισε άλλους επτά ανθρώπους.

Η εισαγγελέας της κομητείας Όκλαντ, Κάρεν ΜακΝτόναλντ, ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για το πολύνεκρο επεισόδιο με πυροβολισμούς στο σχολείο, ονομάζεται Ίθαν Κράμπλεϊ, όπως αναμετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν μία κατηγορία τρομοκρατίας που προκάλεσε θανάτους και τέσσερις κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού, είπε η εισαγγελέας κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου. “Είναι πιθανό να απαγγελθούν περισσότερες κατηγορίες πολύ σύντομα”, δήλωσε.

Την προηγουμένη, ο 15χρονος έφηβος, μαθητής του Λυκείου Όξφορντ, σε προάστιο του Ντιτρόιτ στο Μίσιγκαν, άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να σκοτώσει τρεις μαθητές ηλικίας από 14 έως 17 ετών και να τραυματίσει οκτώ άτομα, εκ των οποίων ένας εκπαιδευτικός.

A look from the ground as emergency vehicles rushed to Oxford High School a short time ago. pic.twitter.com/91lrM7tCsj

— Local 4 WDIV Detroit (@Local4News) November 30, 2021