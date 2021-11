ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο του Μίσιγκαν – Πληροφορίες για τραυματίες

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε σχολείο στο Μίσιγκαν. Η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές για ενεργό σκοπευτή, γύρω στις 12.55 στο λύκειο στο Όξφορντ Τάουνσιπ, προάστιο βόρεια του Ντιτρόιτ.

4-6 people have been reported injured in a shooting at Oxford High School in suburban Detroit. Suspected shooter is in custody, per Oakland County Sheriff’s Office. pic.twitter.com/27ZXiChSfW — The Recount (@therecount) November 30, 2021

Ο φερόμενος σκοπευτής συνελήφθη και κατασχέθηκε το όπλο του, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη στην Κομητεία Όκλαντ.

Επίσης, αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει η εντύπωση ότι υπάρχει άλλος δράστης. Τέσσερις με έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί αλλά δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι, σύμφωνα με τον σερίφη. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν οι τραυματίες είναι μαθητές ή προσωπικό.

BREAKING: Oakland County Sheriff’s Office has suspect in custody following shooting at Oxford High School. Undersheriff Mike McCabe: “There are multiple victims (4-6). No confirmed fatal shooting victims at this time.” pic.twitter.com/bVGw2TDYlE — Mark Cavitt (@MarkCavitt) November 30, 2021