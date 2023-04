Μισέλ Ομπάμα: Έκανε φωνητικά στον Μπρους Σπρίνγκστιν στη συναυλία του στην Βαρκελώνη – ΒΙΝΤΕΟ

Στην Βαρκελώνη βρέθηκε ο Μπάρακ Ομπάμα με την σύζυγο του Μισέλ, καθώς και ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ με την σύζυγό του Κέιτ Καπσόου, προκειμένου να παρακολουθήσουν την συναυλία του Μπρους Σπρίνγκστιν και της “E Street Band” που έγινε το βράδυ της Παρασκευής.

Η συγκεκριμένη συναυλία απ’ ότι φαίνεται θα μείνει αξέχαστη σ’ όσους την παρακολούθησαν, στο Ολυμπιακό Στάδιο “Lluis Companys” της Βαρκελώνης, αφού είχαν την τύχη να δουν την πρώην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, να κάνει τα φωνητικά.

Συγκεκριμένα σε βίντεο που κυκλοφόρησαν φαίνεται η Μισέλ Ομπάμα μαζί με την Κέιτ Καπσόου και την Πάτι Σκάιαλφα, μέλος της μπάντας και σύζυγο του Σπρίνγκστιν, να τραγουδούν το “Glory Days”.

Οι τρεις κυρίες χόρεψαν και τραγούδησαν. Μάλιστα η Μισέλ Ομπάμα κατά την διάρκεια του τραγουδιού κρατούσε και ένα ντέφι, το οποίο κούναγε στον ρυθμό της μουσικής.

Τα τρία ζευγάρια σύμφωνα είχαν συναντηθεί για δείπνο το βράδυ της Πέμπτης.

Ex President Barack Obama and wife Michelle are seen out about in Barcelona with Bruce Springsteen and Steven Spielberg https://t.co/A5sGKpm20x pic.twitter.com/ECpBUVPxZY

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 28, 2023