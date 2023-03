Μινεσότα: Εκτροχιάστηκε τρένο που μετέφερε χημικά – Πήρε φωτιά, εκκενώνονται σπίτια στην περιοχή

Συναγερμός έχει σημάνει στις τοπικές αρχές της πόλης Ρέιμοντ (Raymond) στη Μινεσότα των ΗΠΑ. Ένα τρένο που μετέφερε εύφλεκτα χημικά και συγκεκριμένα ανάμεικτη αιθανόλη, εκτροχιάστηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες, στη 1 τα ξημερώματα, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με δήλωσης της BNSF Railway, περίπου 22 βαγονια εκτροχιάστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής κοντά στο σημείο του ατυχήματος, σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου, κλήθηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους, μέσα στη νύχτα.

Η αιθανόλη είναι μια ιδιαίτερα εύφλεκτη χημική ουσία και η έκθεση σε αυτήν μπορεί να οδηγήσει σε βήχα, ζάλη, αίσθημα καύσου στα μάτια, υπνηλία και απώλεια των αισθήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Τα αίτια του εκτροχιασμού διερευνώνται.

🚨#BREAKING: Train carrying Ethanol has Derailed causing it to explode Prompting Immediate Evacuation Orders for Residents within Half-Mile Radius ⁰

📌#Raymond | #Minnesota

Emergency officials have issued an urgent evacuation notice for Raymond City, Minnesota, following a… pic.twitter.com/HljsrnA8gG

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 30, 2023