Τραγωδία στο Μεξικό: Κατέρρευσε οροφή εκκλησίας εν μέσω λειτουργίας – Τουλάχιστον επτά νεκροί – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν την Κυριακή στο Μεξικό, όταν οροφή εκκλησίας κατέρρευσε εν μέσω λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, το δυστύχημα έλαβε χώρα στη Σιουδάδ Μαδέρο, στην πολιτεία Ταμαουλίπας (βορειοανατολικά), όπως ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση.

«Επτά άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως είναι νεκροί» και «διασώθηκαν δέκα τραυματίες», ανέφερε εκπρόσωπος της πολιτειακής κυβέρνησης για θέματα ασφαλείας, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν ακόμη παγιδευμένοι.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια της εκκλησίας της ενορίας Σάντα Κρους, βιομηχανικού στιλ.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει τη στιγμή της κατάρρευσης της οροφής του ναού, γκρι σύννεφο σκόνης να υψώνεται και τους κίτρινους εξωτερικούς τοίχους της εκκλησίας να πέφτουν με τη σειρά τους.

Το δυστύχημα έγινε στις 14:18 (τοπική ώρα), όταν, πιθανόν εξαιτίας κατασκευαστικής αστοχίας, η οροφή κατέρρευσε, σύμφωνα με τις αρχές.

Κατά την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Reforma, ανάμεσα στα θύματα είναι παιδί. Η εφημερίδα επικαλέστηκε τον Αντριάν Οσεγκέρα, τον δήμαρχο της Μαδέρο, στις μεξικανικές ακτές στον Κόλπο, κοντά στο λιμάνι Ταμπίκο.

«Ζούμε πολύ δύσκολη στιγμή (…) η οροφή εκκλησίας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του εορτασμού των Ευχαριστιών», ανέφερε ο Χοσέ Αρμάντο Άλβαρες, ο επίσκοπος της Ταμπίκο, στο ποίμνιο του οποίου υπάγεται η εκκλησία, σε βίντεο που μεταφόρτωσε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή τη στιγμή «βρίσκεται σε εξέλιξη το απαραίτητο έργο για να απομακρυνθούν οι άνθρωποι που βρίσκονται ακόμα κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε ο ιερωμένος, χωρίς να διευκρινίσει για πόσους πρόκειται.

Εικόνες που κατέγραψε η τηλεοπτική υπηρεσία της εφημερίδας Milenio εικονίζουν δεκάδες ανθρώπους καθώς προσπαθούν να στηρίξουν μέρος της εκκλησίας που κατέρρευσε χρησιμοποιώντας στύλους, ενώ άλλοι προσπαθούν να ανοίξουν δρόμο στα συντρίμμια για να βρουν επιζώντες.