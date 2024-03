Μεξικό: Η στιγμή που διαδηλωτές έσπασαν την είσοδο του προεδρικού μεγάρου – ΒΙΝΤΕΟ

Την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου στην πόλη του Μεξικού, επιχείρησαν να ρίξουν διαδηλωτές σήμερα, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους για την απαγωγή και εξαφάνιση των 43 φοιτητών στο Μεξικό το 2014, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Οι διαδηλωτές έσπρωξαν με τη βία την πόρτα χρησιμοποιώντας ένα κλεμμένο λευκό ημιφορτηγό από την κρατική εταιρεία ηλεκτροδότησης του Μεξικού, την ώρα που ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ παραχωρούσε την καθημερινή συνέντευξη τύπου εντός του κτιρίου.

🚨🇲🇽 Mexico are at it!

Protestors break down the door of the Presidential Palace

It’s not a coincidence that just about EVERY country on Earth are revolting against their ‘Elites’ & Governments

We are in the middle of a Global Mass Human Awakening – it will only get bigger pic.twitter.com/nIcV7oURFP

